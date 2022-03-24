«Вашингтон» подпишет контракт с вратарем из университетской команды

«Вашингтон» подпишет контракт с вратарем Клэем Стивенсоном. 23-летний хоккеист не был задрафтован ни одним клубом НХЛ, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

В этом сезоне он выступает в NCCA за команду колледжа Дарнмута.

Он сыграл 23 матча, в которых пропускал в среднем 2,7 шайбы за матч и отражал 92,2 процента бросков.

На голкипера также претендовали «Рейнджерс», «Ванкувер» и «Сиэтл».