Защитник «Сент-Луиса» Крюг выбыл на несколько недель

Защитник «Сент-Луиса» Тори Крюг получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона», сообщает сайт «Блюз».

Игрок будет вынужден пропустить некоторое время. Точные сроки восстановления Крюга не называются, но он пропустит несколько недель.

В этом сезоне защитник набрал 35 (8+27) очков в 57 матчах.

Напомним, что контракт 30-летнего Крюга с кэпхитом 6,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.