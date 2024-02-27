«Вашингтон» — «Оттава»: видеообзор матча

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«Вашингтон» дома обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ— 6:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вашингтон» занимает девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 63 очками в 57 матчах.

«Оттава» идет на 14-й строчке с 53 очками в 56 играх.