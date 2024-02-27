Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:34

«Вашингтон» победил «Оттаву», Овечкин прервал результативную серию в домашних матчах

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» дома обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У хозяев дважды забросил Хендрикс Лапьер, по одному голу у Джона Карлсона, Бек Маленстин, Макс Пачиоретти и Алексей Протас. Протас также сделал две результативные передачи.

У гостей отличились Дрейк Батерсон, Шейн Пинто и Брэйди Ткачак, Владимир Тарасенко сделал голевую передачу.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прервал свою результативную серию — до этого форвард забивал в четырех домашних матчах подряд.

«Вашингтон» поднялся на девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 63 очками в 57 матчах. «Оттава» идет на 14-й строчке с 53 очками в 56 играх.

НХЛ

«Вашингтон» — «Оттава» — 6:3 (4:2, 2:1, 0:0)

Голы: Протас — 5 (Манта, Макмайкл), 6:30 — 1:0. Карлсон — 4 (бол., Строум), 8:30 — 2:0. Батерсон — 19 (Ткачак, Пинто), 10:12 — 2:1. Пинто — 5 (Хэмоник, Ткачак), 12:41 — 2:2. Пачиоретти — 2 (бол., Сгарбосса, Макмайкл), 18:33 — 3:2. Маленстин — 6 (Протас, Обе-Кубель), 18:47 — 4:2. Ткачак — 26 (Тарасенко, Пинто), 21:27 — 4:3. Лапьер — 3 (Маленстин, Бир), 21:58 — 5:3. Лапьер — 4 (Манта, Протас), 30:55 — 6:3.

Вратари: Кемпер — Форсберг (Корписало, 20:00).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 20 (10+6+4) — 21 (9+6+6).

Наши: Алексеев (16.38/0/-2), Овечкин (16.37/0/-3) — Тарасенко (16.03/2/+1).

27 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 17296 зрителей

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
2
40
Читайте также
Сборная Франции считается главным фаворитом Евро-2024
Клубы серии А интересуются защитником «Локомотива» Тикнизяном
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили живую силу ВСУ в опорном пункте
Дуда рассказал об отсутствии решения относительно отправки на Украину военных
Колонна ПГРК «Ярс» начала марш в Подмосковье для подготовки к параду Победы
Трамп подал апелляцию по гражданскому делу о мошенничестве на $454 млн
Популярное видео
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Баландин заявил, что его возмутило интервью форварда Белоусова
Овечкин провел за «Вашингтон» 1400 матчей. Дольше в одном клубе НХЛ выступали только девять игроков
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Александр Овечкин прервал свою десятиматчевую результативную серию
«Вашингтон» проиграл «Флориде» в овертайме, Овечкин провел 1400-й матч в НХЛ
Овечкин — второй действующий хоккеист в НХЛ, достигший отметки в 1400 матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каменский уверен, что Кучеров не снизит свою результативность в этом сезоне

НХЛ: «Вашингтон» обыграл «Оттаву», «Даллас» — «Айлендерс». Результаты матчей 27 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 59 39 20 81
2 Каролина 58 34 24 74
3 Филадельфия 59 30 29 67
4 Вашингтон 57 27 30 63
5 Нью-Джерси 58 29 29 62
6 Питтсбург 55 26 29 60
7 Айлендерс 57 23 34 60
8 Коламбус 57 19 38 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 59 34 25 81
2 Флорида 58 38 20 80
3 Торонто 57 33 24 74
4 Детройт 58 32 26 70
5 Тампа-Бэй 60 32 28 69
6 Баффало 58 27 31 58
7 Оттава 56 25 31 53
8 Монреаль 58 22 36 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 59 35 24 78
2 Виннипег 56 36 20 77
3 Колорадо 59 35 24 75
4 Нэшвилл 59 32 27 66
5 Сент-Луис 57 30 27 62
6 Миннесота 58 28 30 62
7 Аризона 57 23 34 51
8 Чикаго 59 15 44 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 60 38 22 82
2 Вегас 58 32 26 71
3 Эдмонтон 55 33 22 68
4 Лос-Анджелес 56 29 27 68
5 Калгари 58 28 30 61
6 Сиэтл 57 24 33 59
7 Анахайм 58 20 38 43
8 Сан-Хосе 56 15 41 35
Результаты / календарь
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
29.02
1.03
2.03
3.03
27.02 03:00
Вашингтон – Оттава
 6 : 3
27.02 04:00
Даллас – Айлендерс
- : -
27.02 05:30
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 - : -
27.02 06:00
Сиэтл – Бостон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 59 102
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 59 96
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 53 89
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 52
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 58 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 59 38
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 18 1.96
Новости
RSS RSS
Все новости