«Вашингтон» победил «Оттаву», Овечкин прервал результативную серию в домашних матчах

«Вашингтон» дома обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У хозяев дважды забросил Хендрикс Лапьер, по одному голу у Джона Карлсона, Бек Маленстин, Макс Пачиоретти и Алексей Протас. Протас также сделал две результативные передачи.

У гостей отличились Дрейк Батерсон, Шейн Пинто и Брэйди Ткачак, Владимир Тарасенко сделал голевую передачу.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прервал свою результативную серию — до этого форвард забивал в четырех домашних матчах подряд.

«Вашингтон» поднялся на девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 63 очками в 57 матчах. «Оттава» идет на 14-й строчке с 53 очками в 56 играх.

НХЛ

«Вашингтон» — «Оттава» — 6:3 (4:2, 2:1, 0:0)

Голы: Протас — 5 (Манта, Макмайкл), 6:30 — 1:0. Карлсон — 4 (бол., Строум), 8:30 — 2:0. Батерсон — 19 (Ткачак, Пинто), 10:12 — 2:1. Пинто — 5 (Хэмоник, Ткачак), 12:41 — 2:2. Пачиоретти — 2 (бол., Сгарбосса, Макмайкл), 18:33 — 3:2. Маленстин — 6 (Протас, Обе-Кубель), 18:47 — 4:2. Ткачак — 26 (Тарасенко, Пинто), 21:27 — 4:3. Лапьер — 3 (Маленстин, Бир), 21:58 — 5:3. Лапьер — 4 (Манта, Протас), 30:55 — 6:3.

Вратари: Кемпер — Форсберг (Корписало, 20:00).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 20 (10+6+4) — 21 (9+6+6).

Наши: Алексеев (16.38/0/-2), Овечкин (16.37/0/-3) — Тарасенко (16.03/2/+1).

27 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 17296 зрителей