Макдэвид стал шестым хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 90 очков в восьми сезонах подряд

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

27-летний канадец набрал 90-е очко в сезоне-2023/24, у форварда 21 гол и 69 голевых пасов.

Макдэвид стал шестым хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось набрать как минимум 90 очков в восьми сезонах подряд.

Рекорд по числу сезонов подряд с 90 очками принадлежит Уэйну Гретцки (13 сезонов). Следом идут Майк Босси (9), Яри Курри, Дэйл Хаверчук и Марсель Дионн (все трое — 8).