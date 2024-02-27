Каменский уверен, что Кучеров не снизит свою результативность в этом сезоне

Трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский отреагировал на то, что нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров первым в сезоне-2023/24 набрал 100 очков в НХЛ.

«Думаю, результативность Кучерова к концу регулярного чемпионата не снизится. Потому что Никита атакующий игрок, и «Тампа Бэй» играет в атакующей хоккей. Для «Лайтнинг» лучшая защита — это нападение. Судя по их игре, вряд ли они умеют действовать в оборонительном стиле», — приводит Vprognoze слова Каменского.

В сезоне-2023/24 Кучеров набрал 102 (38+64) очка в 59 матчах. Россиянин возглавляет список лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.