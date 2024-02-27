Каменский уверен, что Кучеров не снизит свою результативность в этом сезоне
Трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский отреагировал на то, что нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров первым в сезоне-2023/24 набрал 100 очков в НХЛ.
«Думаю, результативность Кучерова к концу регулярного чемпионата не снизится. Потому что Никита атакующий игрок, и «Тампа Бэй» играет в атакующей хоккей. Для «Лайтнинг» лучшая защита — это нападение. Судя по их игре, вряд ли они умеют действовать в оборонительном стиле», — приводит Vprognoze слова Каменского.
В сезоне-2023/24 Кучеров набрал 102 (38+64) очка в 59 матчах. Россиянин возглавляет список лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|59
|39
|20
|81
|2
|Каролина
|58
|34
|24
|74
|3
|Филадельфия
|59
|30
|29
|67
|4
|Нью-Джерси
|58
|29
|29
|62
|5
|Вашингтон
|56
|26
|30
|61
|6
|Питтсбург
|55
|26
|29
|60
|7
|Айлендерс
|57
|23
|34
|60
|8
|Коламбус
|57
|19
|38
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|59
|34
|25
|81
|2
|Флорида
|58
|38
|20
|80
|3
|Торонто
|57
|33
|24
|74
|4
|Детройт
|58
|32
|26
|70
|5
|Тампа-Бэй
|60
|32
|28
|69
|6
|Баффало
|58
|27
|31
|58
|7
|Оттава
|55
|25
|30
|53
|8
|Монреаль
|58
|22
|36
|52
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|59
|35
|24
|78
|2
|Виннипег
|56
|36
|20
|77
|3
|Колорадо
|59
|35
|24
|75
|4
|Нэшвилл
|59
|32
|27
|66
|5
|Сент-Луис
|57
|30
|27
|62
|6
|Миннесота
|58
|28
|30
|62
|7
|Аризона
|57
|23
|34
|51
|8
|Чикаго
|59
|15
|44
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|60
|38
|22
|82
|2
|Вегас
|58
|32
|26
|71
|3
|Эдмонтон
|55
|33
|22
|68
|4
|Лос-Анджелес
|56
|29
|27
|68
|5
|Калгари
|58
|28
|30
|61
|6
|Сиэтл
|57
|24
|33
|59
|7
|Анахайм
|58
|20
|38
|43
|8
|Сан-Хосе
|56
|15
|41
|35
|27.02
|03:00
|
Вашингтон – Оттава
|- : -
|27.02
|04:00
|
Даллас – Айлендерс
|- : -
|27.02
|05:30
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -
|27.02
|06:00
|
Сиэтл – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|59
|102
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|59
|96
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|89
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|52
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|58
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|59
|38
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|18
|1.96