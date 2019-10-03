«Вашингтон» отправил конкурента Самсонова в фарм-клуб

Как сообщал «СЭ», «Вашингтон» выставил на драфт отказов голкипера Финикса Копли. 27-летнего американца никто не забрал с уэйвера, и он был отправлен в фарм-клуб в АХЛ, сообщает официальный сайт «Кэпиталз».

Теперь вратарская бригада «Столичных» на старте сезона будет состоять из Брэйдена Холтби и Ильи Самсонова. Ранее появлялась информация, что россиянин проведет первую игру в НХЛ в основном составе 5 октября против «Айлендерс».

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