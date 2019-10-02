«Вашингтон» выставил Копли на драфт отказов, Самсонов остался в первой команде

«Вашингтон» выставил голкипера Финикса Копли на драфт отказов. Если ни один клуб не заберет его с уэйвера, то он отправится в АХЛ, сообщает ESPN.

Недавно 27-летний американский вратарь подписал со «Столичными» новый трехлетний контракт на сумму 1,1 миллиона долларов за сезон.

Это означает, что российский голкипер Илья Самсонов может начать регулярный чемпионат в качестве второго вратаря «Кэпиталз», являясь сменщиком Брэйдена Холтби.

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