«Вашингтон» отправил Алексеева в фарм-клуб

«Вашингтон» отправил защитника Александра Алексеева в фарм-клуб. Россиянин пока будет выступать в АХЛ за «Херши», пишет в Twitter журналист Саманта Пелл.

«Вашингтон» выбрал Алексеева на драфте-2018 под 31-м общим номером. В сезоне-2019/20 он провел 58 игр в АХЛ за «Херши», набрав 21 (3+18) очко.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Алексеев провел 55 матчей за «Салават Юлаев» и набрал 16 (8+8) очков. В плей-офф у него 1 (0+1) очко в 9 играх.

«Салават» проиграл во втором раунде Кубка Гагарина «Ак Барсу» со счетом 0-4 в серии.