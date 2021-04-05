Голкипер «Бостона» Галак заразился коронавирусом

Голкипер «Бостона» Ярослав Галак заразился коронавирусом, сообщает 5 апреля в Twitter журналист Амали Бенджамин. Он изолирован от остальной команды.

В нынешнем сезоне 35-летний словак провел 17 матчей, в которых одержал 9 побед.

Отметим, что после травмы пока не восстановился другой голкипер «Брюинз» Туукка Раск. Пока основным голкипером команды будет Даниэл Владарж.