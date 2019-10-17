«Вашингтон» обыграл «Торонто», Кузнецов отметился голом, Самсонов сделал 29 сэйвов
04:40
«Вашингтон» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился голом, а Александр Овечкин — голевой передачей.
Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.
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