В ночь на 21 февраля «Вашингтон» при своих болельщиках на льду «Кэпитал Уан-арены» примет «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Нью-Джерси» бесплатно можно будет в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте» — 1-й вариант и 2-й вариант. Начало — в 03.00 мск. Ключевые события поединка «Вашингтон» — «Нью-Джерси» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Кэпиталз» с 56 баллами находятся на 11-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции после 53 матчей. «Дэвилз» с 60 очками располагаются на девятой строчке на Востоке после 54 встреч.

За «Вашингтон» выступает российский нападающий Александр Овечкин. В текущем сезоне 38-летний хоккеист принял участие в 50 матчах в регулярке НХЛ и набрал 38 (14+24) очков при показателе полезности «-17».

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