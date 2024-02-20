В ночь на 21 февраля «Питтсбург» на домашнем льду «Пи-пи-джи Пэйнтс Арены» примет «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция поединка «Питтсбург» — «Айлендерс» пройдет в прямом эфире в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Варианты для просмотра: первый и второй. Официально матчи НХЛ не показывают в России.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Питтсбург» — «Айлендерс» с помощью матч-центра «СЭ».

«Питтсбург» с 55 баллами идет на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции после 52 матчей. «Айлендерс» располагается на 10-й позиции с 58 очками на Востоке после 54 встреч.

За «Питтсбург» выступает российский нападающий Евгений Малкин. На счету 37-летнего хоккеиста 41 (16+25) очко в 52 играх при показателе полезности «+1».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.