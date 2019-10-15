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«Вашингтон» — «Колорадо»: Задоров забил первый гол в сезоне, приняв шайбу спиной к воротам

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«Вашингтон» принимает «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ, в середине первого периода счет 0:3. На седьмой минуте отличился российский защитник «лавин» Никита Задоров, это его первый гол в сезоне и второй результативный балл.

В прошедшем сезоне защитник набрал 14 (7+7) очков в 70 матчах регулярного чемпионата. В 12 играх плей-офф он не отметился результативными действиями.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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