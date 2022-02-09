Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Коламбусом»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Коламбусу» со счетом 4:5.

В составе «Кэпиталз» отличились Гарнет Хэтэуэй, Ник Дауд, Том Уилсон и Евгений Кузнецов с передачи Александра Овечкина. У «Блю Джэкетс» дубль на счету Патрика Лайне, еще по шайбе забросили Адам Боквист, Трей Фикс-Волански и Бун Дженнер. Вратарь столичного клуба Илья Самсонов заменил Финикса Копли на 44-й минуте при счете 3:4 и отразил 6 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Коламбус» — 4:5 (1:0, 2:3, 1:2)

Голы: Хэтэуэй — 8 (Дауд, Хагелин), 17:19 — 1:0. Дауд — 7 (Фехервари, Хагелин), 20:40 — 2:0. Лайне — 11 (бол., Боквист, Ворачек), 29:38 — 2:1. Боквист — 8 (Доми, Нюквист), 32:42 — 2:2. Кузнецов — 15 (бол., Овечкин, Карлсон), 35:57 — 3:2. Лайне — 12 (бол., Дженнер, Бьоркстранд), 39:56 — 3:3. Фикс-Волански — 1 (Рословик, Доми), 42:40 — 3:4. Уилсон — 14, 57:34 — 4:4. Дженнер — 19 (Нюквист, Лайне), 59:15 — 4:5.

Вратари: Копли (Самсонов, 42:40, 57:25 — 57:34, 59:25) — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (11+11+11) — 26 (4+14+8).

Наши: Кузнецов (16.58/3/+1), Овечкин (21.49/2/0), Орлов (24.01/4/-2) — Гавриков (22.49/2/+1), Чинахов (16.07/2/0).

9 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.