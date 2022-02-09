Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Коламбусом»
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Коламбусу» со счетом 4:5.
В составе «Кэпиталз» отличились Гарнет Хэтэуэй, Ник Дауд, Том Уилсон и Евгений Кузнецов с передачи Александра Овечкина. У «Блю Джэкетс» дубль на счету Патрика Лайне, еще по шайбе забросили Адам Боквист, Трей Фикс-Волански и Бун Дженнер. Вратарь столичного клуба Илья Самсонов заменил Финикса Копли на 44-й минуте при счете 3:4 и отразил 6 бросков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Коламбус» — 4:5 (1:0, 2:3, 1:2)
Голы: Хэтэуэй — 8 (Дауд, Хагелин), 17:19 — 1:0. Дауд — 7 (Фехервари, Хагелин), 20:40 — 2:0. Лайне — 11 (бол., Боквист, Ворачек), 29:38 — 2:1. Боквист — 8 (Доми, Нюквист), 32:42 — 2:2. Кузнецов — 15 (бол., Овечкин, Карлсон), 35:57 — 3:2. Лайне — 12 (бол., Дженнер, Бьоркстранд), 39:56 — 3:3. Фикс-Волански — 1 (Рословик, Доми), 42:40 — 3:4. Уилсон — 14, 57:34 — 4:4. Дженнер — 19 (Нюквист, Лайне), 59:15 — 4:5.
Вратари: Копли (Самсонов, 42:40, 57:25 — 57:34, 59:25) — Мерзликинс.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 33 (11+11+11) — 26 (4+14+8).
Наши: Кузнецов (16.58/3/+1), Овечкин (21.49/2/0), Орлов (24.01/4/-2) — Гавриков (22.49/2/+1), Чинахов (16.07/2/0).
9 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.
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|44
|32
|12
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|23
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|42
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|24
|43
|7
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|И
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|19
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|24
|23
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|25
|55
|4
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|52
|5
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|46
|8
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|46
|15
|31
|34
|9.02
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Оттава – Каролина
|4 : 3
|9.02
|03:00
|
Бостон – Питтсбург
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|9.02
|03:00
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Монреаль – Нью-Джерси
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|9.02
|03:00
|
Вашингтон – Коламбус
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|9.02
|04:00
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Виннипег – Миннесота
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|9.02
|05:00
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Эдмонтон – Вегас
|- : -
|9.02
|06:00
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Ванкувер – Аризона
|- : -
|И
|О
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Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|63
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|41
|60
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
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|47
|33
|
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Эдмонтон
|42
|32
|
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|40
|31
|И
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|1.9
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