«Нью-Джерси» разгромил «Монреаль», забросив 7 шайб

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 7:1.

В составе «Дэвилз» дубль на счету Майкла Маклеода, еще по шайбе забросили Доусон Мерсер, Нико Хишир, Еспер Боквист, Павел Заха и Томаш Татар. у «Канадиенс» гол на счету Бретта Кулака.

После этого матча «Нью-Джерси» с 37 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Монреаль» с 23 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Нью-Джерси» — 1:7 (0:2, 1:3, 0:2)

Голы: Маклеод — 4 (Грэйвс, Уайт), 4:36 — 0:1. Мерсер — 10 (Боквист, Смит), 15:31 — 0:2. Кулак — 2 (Армиа, Пелинг), 25:54 — 1:2. Хишир — 10 (Мерсер, Шарангович), 29:14 — 1:3. Боквист — 3 (Сиверсон, Юнссон), 38:53 — 1:4. Маклеод — 5 (Грэйвс, Смит), 39:40 — 1:5. Заха — 12 (бол., Сиверсон, Братт), 43:19 — 1:6. Татар — 9 (Заха), 49:57 — 1:7.

Вратари: Примо — Гиллис.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (5+16+10) — 34 (11+14+9).

Наши: Романов (21.04/2/-1) — -.

9 февраля. Монреаль. Centre Bell.