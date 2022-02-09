«Нью-Джерси» разгромил «Монреаль», забросив 7 шайб
«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 7:1.
В составе «Дэвилз» дубль на счету Майкла Маклеода, еще по шайбе забросили Доусон Мерсер, Нико Хишир, Еспер Боквист, Павел Заха и Томаш Татар. у «Канадиенс» гол на счету Бретта Кулака.
После этого матча «Нью-Джерси» с 37 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Монреаль» с 23 очками — на последней строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Нью-Джерси» — 1:7 (0:2, 1:3, 0:2)
Голы: Маклеод — 4 (Грэйвс, Уайт), 4:36 — 0:1. Мерсер — 10 (Боквист, Смит), 15:31 — 0:2. Кулак — 2 (Армиа, Пелинг), 25:54 — 1:2. Хишир — 10 (Мерсер, Шарангович), 29:14 — 1:3. Боквист — 3 (Сиверсон, Юнссон), 38:53 — 1:4. Маклеод — 5 (Грэйвс, Смит), 39:40 — 1:5. Заха — 12 (бол., Сиверсон, Братт), 43:19 — 1:6. Татар — 9 (Заха), 49:57 — 1:7.
Вратари: Примо — Гиллис.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 31 (5+16+10) — 34 (11+14+9).
Наши: Романов (21.04/2/-1) — -.
9 февраля. Монреаль. Centre Bell.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|44
|31
|13
|65
|2
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|3
|Питтсбург
|47
|28
|19
|64
|4
|Вашингтон
|48
|25
|23
|59
|5
|Коламбус
|44
|21
|23
|43
|6
|Айлендерс
|39
|16
|23
|38
|7
|Филадельфия
|45
|15
|30
|38
|8
|Нью-Джерси
|47
|16
|31
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|66
|3
|Торонто
|43
|30
|13
|63
|4
|Бостон
|44
|26
|18
|55
|5
|Детройт
|47
|20
|27
|46
|6
|Оттава
|42
|16
|26
|36
|7
|Баффало
|45
|14
|31
|35
|8
|Монреаль
|45
|8
|37
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|44
|32
|12
|68
|2
|Нэшвилл
|46
|28
|18
|60
|3
|Миннесота
|41
|28
|13
|59
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|43
|23
|20
|48
|6
|Виннипег
|42
|18
|24
|43
|7
|Чикаго
|46
|16
|30
|39
|8
|Аризона
|45
|11
|34
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|46
|27
|19
|57
|2
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|3
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|4
|Калгари
|42
|23
|19
|52
|5
|Эдмонтон
|42
|23
|19
|49
|6
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|7
|Ванкувер
|46
|20
|26
|46
|8
|Сиэтл
|46
|15
|31
|34
|9.02
|03:00
|
Оттава – Каролина
|4 : 3
|9.02
|03:00
|
Бостон – Питтсбург
|2 : 4
|9.02
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|1 : 7
|9.02
|03:00
|
Вашингтон – Коламбус
|4 : 5
|9.02
|04:00
|
Виннипег – Миннесота
|- : -
|9.02
|05:00
|
Эдмонтон – Вегас
|- : -
|9.02
|06:00
|
Ванкувер – Аризона
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|63
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|41
|60
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|32
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|40
|31
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|29
|2.09
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|31
|2.11