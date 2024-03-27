«Колорадо» проиграл «Монреалю». Маккиннон забросил одну шайбу
«Колорадо» на своем льду проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.
Нападающий «Эвеланш» Нэйтан Маккиннон на 43-й секунде открыл счет. Почти сразу гости отыгрались — забил Ник Сузуки. В конце периода Йоэль Армина вывел «Канадиенс» вперед. Во втором и третьем периодах голов забито не было.
«Колорадо» с 97 очками занимает 3-е место в Западной конференции. «Монреаль» идет на 14-й строчке в Восточной конференции — 66 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Монреаль» — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
Голы: Маккиннон — 45 (Рантанен, Тэйвз), 0:43 — 1:0. Сузуки — 29 (Слафковски, Савар), 0:52 — 1:1. Армиа — 12 (Ньюхук, Гуле), 14:53 — 1:2.
Вратари: Аннунен (59:19) — Монтембо.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 28 (13+7+8) — 27 (11+7+9).
Наши: Ничушкин (17.25/2/-1), Тренин (11.43/0/0) — -.
27 марта. Денвер. Ball Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|72
|48
|24
|100
|2
|Каролина
|73
|45
|28
|97
|3
|Филадельфия
|73
|36
|37
|82
|4
|Вашингтон
|71
|36
|35
|81
|5
|Нью-Джерси
|73
|36
|37
|76
|6
|Айлендерс
|71
|30
|41
|75
|7
|Питтсбург
|71
|31
|40
|72
|8
|Коламбус
|72
|23
|49
|58
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|73
|42
|31
|99
|2
|Флорида
|72
|46
|26
|97
|3
|Торонто
|71
|40
|31
|89
|4
|Тампа-Бэй
|71
|39
|32
|85
|5
|Детройт
|72
|36
|36
|79
|6
|Баффало
|72
|34
|38
|73
|7
|Монреаль
|71
|27
|44
|66
|8
|Оттава
|70
|30
|40
|64
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|72
|46
|26
|97
|2
|Даллас
|72
|44
|28
|97
|3
|Виннипег
|72
|44
|28
|94
|4
|Нэшвилл
|72
|43
|29
|90
|5
|Сент-Луис
|72
|38
|34
|80
|6
|Миннесота
|71
|34
|37
|77
|7
|Аризона
|72
|30
|42
|65
|8
|Чикаго
|72
|21
|51
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|72
|45
|27
|98
|2
|Эдмонтон
|70
|43
|27
|90
|3
|Лос-Анджелес
|71
|38
|33
|87
|4
|Вегас
|72
|39
|33
|86
|5
|Калгари
|71
|33
|38
|71
|6
|Сиэтл
|71
|29
|42
|71
|7
|Анахайм
|72
|24
|48
|52
|8
|Сан-Хосе
|70
|16
|54
|40
|27.03
|02:00
|
Флорида – Бостон
|3 : 4
|27.03
|02:00
|
Рейнджерс – Филадельфия
|6 : 5 ОТ
|27.03
|02:00
|
Питтсбург – Каролина
|4 : 1
|27.03
|02:00
|
Вашингтон – Детройт
|4 : 3 ОТ
|27.03
|02:30
|
Торонто – Нью-Джерси
|3 : 6
|27.03
|03:00
|
Нэшвилл – Вегас
|5 : 4 ОТ
|27.03
|03:00
|
Виннипег – Эдмонтон
|3 : 4 ОТ
|27.03
|03:30
|
Чикаго – Калгари
|3 : 1
|27.03
|04:00
|
Колорадо – Монреаль
|1 : 2
|27.03
|05:00
|
Аризона – Коламбус
|6 : 2
|27.03
|05:00
|
Сиэтл – Анахайм
|4 : 0
|27.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Даллас
|3 : 6
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|72
|123
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|70
|123
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|68
|119
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|59
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|69
|53
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|72
|51
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|22
|1.96