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«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Филадельфии»

04:37
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«Вашингтон» в выставочном матче предсезонки НХЛ уступил «Филадельфии» со счетом 1:3.

На шайбу Алексея Протаса «Флайерз» ответили точными бросками Клода Жиру, Кэма Аткинсона и Скотта Лоутона. Встречу пропусткал капитан столичного клуба Александр Овечкин.

«Вашингтон» проиграл три матча подряд. 5 октября «Кэпиталз» встретятся с «Нью-Джерси», «Филадельфия» в этот же день сыграет с «Бостоном».

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Сергей Разин все материалы автора

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