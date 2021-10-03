«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Филадельфии»
04:37
«Вашингтон» в выставочном матче предсезонки НХЛ уступил «Филадельфии» со счетом 1:3.
На шайбу Алексея Протаса «Флайерз» ответили точными бросками Клода Жиру, Кэма Аткинсона и Скотта Лоутона. Встречу пропусткал капитан столичного клуба Александр Овечкин.
«Вашингтон» проиграл три матча подряд. 5 октября «Кэпиталз» встретятся с «Нью-Джерси», «Филадельфия» в этот же день сыграет с «Бостоном».
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