Голевые передачи Любушкина и Провольнева помогли «Аризоне» победить «Анахайм»

«Аризона» в выставочном матче предсезонки НХЛ обыграла «Анахайм» со счетом 4:3.

В составе «койотов» дубль на счету Джейкоба Чикрана, еще по шайбе забросили Луи Эрикссон с передачи Владислава Провольнева и Йохан Ларссон с передачи Ильи Любушкина. Гости ответили точными бросками Адама Энрике, Исака Лундстрема и Рикарда Ракелля.

Следующий матч «Аризона» проведет 4 октября против «Далласа», «Анахайм» 5 октября сыграет с «Сан-Хосе».