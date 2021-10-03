Голевые передачи Любушкина и Провольнева помогли «Аризоне» победить «Анахайм»
03:35
«Аризона» в выставочном матче предсезонки НХЛ обыграла «Анахайм» со счетом 4:3.
В составе «койотов» дубль на счету Джейкоба Чикрана, еще по шайбе забросили Луи Эрикссон с передачи Владислава Провольнева и Йохан Ларссон с передачи Ильи Любушкина. Гости ответили точными бросками Адама Энрике, Исака Лундстрема и Рикарда Ракелля.
Следующий матч «Аризона» проведет 4 октября против «Далласа», «Анахайм» 5 октября сыграет с «Сан-Хосе».
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