Российский форвард Мирошниченко провел дебютный матч в НХЛ

«Вашингтон» в овертайме обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

Российский нападающий «Кэпиталз» Иван Мирошниченко дебютировал в НХЛ. Он провел на льду 10 минут и 14 секунд, не отметившись результативными действиями (показатель полезности «0»).

В этом сезоне 19-летний россиянин провел за клуб АХЛ 27 матчей и набрал 15 (8+7) очков. Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2022 под общим 20-м номером