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Сегодня, 07:06

Российский форвард Мирошниченко провел дебютный матч в НХЛ

Виктория Кравченко
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«Вашингтон» в овертайме обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

Российский нападающий «Кэпиталз» Иван Мирошниченко дебютировал в НХЛ. Он провел на льду 10 минут и 14 секунд, не отметившись результативными действиями (показатель полезности «0»).

В этом сезоне 19-летний россиянин провел за клуб АХЛ 27 матчей и набрал 15 (8+7) очков. Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2022 под общим 20-м номером

Иван Мирошниченко
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
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НХЛ: «Вашингтон» переиграл «Айлендерс», «Лос-Анджелес» — «Сиэтл». Расписание матчей 21 декабря

Овечкин обошел Игинлу в списке лучших ассистентов НХЛ за всю историю
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 30 22 8 45
2 Филадельфия 31 18 13 39
3 Айлендерс 32 15 17 39
4 Каролина 32 17 15 37
5 Вашингтон 29 16 13 36
6 Нью-Джерси 30 16 14 34
7 Питтсбург 30 14 16 31
8 Коламбус 33 11 22 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 30 19 11 44
2 Торонто 29 16 13 38
3 Флорида 31 18 13 38
4 Тампа-Бэй 33 15 18 35
5 Детройт 32 15 17 34
6 Монреаль 31 14 17 32
7 Баффало 33 13 20 29
8 Оттава 27 11 16 22
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 31 19 12 41
2 Даллас 30 18 12 40
3 Колорадо 32 19 13 40
4 Нэшвилл 32 18 14 36
5 Аризона 31 16 15 34
6 Сент-Луис 31 15 16 31
7 Миннесота 30 13 17 30
8 Чикаго 31 10 21 21
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 21 12 47
2 Ванкувер 33 22 11 46
3 Лос-Анджелес 28 18 10 40
4 Калгари 32 13 19 31
5 Сиэтл 33 10 23 29
6 Эдмонтон 29 13 16 27
7 Анахайм 31 12 19 24
8 Сан-Хосе 32 9 23 21
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29.12
21.12 03:30
Виннипег – Детройт
 5 : 2
21.12 03:30
Вашингтон – Айлендерс
3 : 2 ОТ
21.12 06:00
Лос-Анджелес – Сиэтл
 - : -
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И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 32 54
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 32 48
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 33 44
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 28 25
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 33 23
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 32 22
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Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
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