Карбери о поражении «Вашингтона» от «Аризоны»: «Мы теряли самообладание, это недопустимо, особенно для ветеранов»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери раскритиковал свою команду за поражение от «Аризоны» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Пытаюсь вспомнить, были ли подобные примеры, но, кажется, этот матч разочаровал меня сильнее всего в этом сезоне. Первый и второй периоды — худшие за весь год. Иногда бывает, что у кого-то что-то не идет, но это чаще всего 2-3 человека. Сегодня каждый из наших хоккеистов столкнулся с такой проблемой. К счастью, Чарли Линдгрен сделал несколько хороших спасений, но мы теряли самообладание. Это недопустимо, особенно для ветеранов. Мы обсуждали перед матчем, что такие команды, как «Аризона» — молодые, быстрые — доставляют нам проблемы, потому что они слишком быстры для нас», — приводит журналист Том Гулитти слова Карбери.

«Вашингтон» занимает десятое место в таблице Восточной конференции с 65 очками в 60 матчах. Команда проведет следующую игру 8 марта на выезде против «Питтсбурга».