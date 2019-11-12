«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Аризону» (2:3, середина третьего периода). На 43-й минуте Евгений Кузнецов забросил вторую шайбу во встрече, забросив с неудобной руки. Всего на его счету 18 (8+10) очков в 16 встречах.

What a backhand beauty from Evgeny Kuznetsov. ? pic.twitter.com/TcGs7R7NHU — Sportsnet (@Sportsnet) November 12, 2019

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