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«Вашингтон» — «Аризона»: Кузнецов оформил дубль, эффектно забросив с неудобной руки

05:13
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Аризону» (2:3, середина третьего периода). На 43-й минуте Евгений Кузнецов забросил вторую шайбу во встрече, забросив с неудобной руки. Всего на его счету 18 (8+10) очков в 16 встречах.

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