«Вашингтон» проиграл «Аризоне». Овечкин забросил одну шайбу

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Кэпиталз» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин реализовал большинство и обошел Горди Хоу по голам за один клуб.