«Айлендерс» переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Российский враать команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 32 из 33 бросков по своим воротам и был признан второй звездой встречи.

Первой звездой матча стал нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал, оформивший дубль, а замкнул тройку нападающий «Джетс» Николай Элерс, отметившийся голом.

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