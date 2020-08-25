Варламов сделал второй шатаут подряд и установил рекорд НХЛ

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов сделал два шатаута подряд в плей-офф НХЛ. Благодаря этому он установил новое достижение.

Россиянин ни разу не пропустил в сегодняшнем матче против «Филадельфии» (4:0). До этого он оставил свои ворота «на замке» в игре с «Вашингтоном», которая завершилась с аналогичным счетом.

32-летний вратарь стал первым в истории НХЛ, кому удалось сделать два шатута подряд в плей-офф в возрасте 30 лет и старше, не имея до этого двух матчей без пропущенных голов кряду за предыдущую карьеру.

«Айлендерс» повели в серии со счетом 1-0. Следующий матч состоится 26 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.