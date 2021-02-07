«Торонто» разгромил «Ванкувер», Мэттьюс оформил дубль

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 5:1.

Дубль на счету Остона Мэттьюса и Уэйна Симмондса, еще одну шайбу забросил Зак Хайман. Гости ответили точным броском Бо Хорвата.

После этого матча «Торонто» с 19 очками занимает первое место в Северном дивизионе, «Ванкувер» с 12 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Ванкувер» — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Голы: Симмондс — 4 (бол., Марнер, Райлли), 4:42 — 1:0. Мэттьюс — 9 (Марнер, Хаймэн), 14:04 — 2:0. Хаймэн — 3 (Лехтонен, Марнер), 27:36 — 3:0. Мэттьюс — 10, 41:28 — 4:0. Симмондс — 5 (Лехтонен, Таварес), 43:16 — 5:0. Бозер — 9 (бол., Хьюз, Петтерссон), 57:56 — 5:1.

Вратари: Андерсен — Холтби.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (11+12+8) — 28 (7+10+11).

Наши: Михеев (14.33/0/0) — -.

7 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.