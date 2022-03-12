Варламов признан третьей звездой матча против «Виннипега»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (5:2).

33-летний россиянин отразил 27 бросков по воротам. Первой звездой признан автор дубля Джош Бэйли, вторая звезда — Брок Нельсон, у которого 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Варламов провел 18 матчей, в которых пропустил 50 шайб при 91,2 процента отраженных бросков.