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Сегодня, 06:26

Варламов признан третьей звездой матча против «Виннипега»

Сергей Разин
корреспондент

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (5:2).

33-летний россиянин отразил 27 бросков по воротам. Первой звездой признан автор дубля Джош Бэйли, вторая звезда — Брок Нельсон, у которого 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Варламов провел 18 матчей, в которых пропустил 50 шайб при 91,2 процента отраженных бросков.

Семен Варламов
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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2 Питтсбург 59 35 24 79
3 Рейнджерс 58 36 22 77
4 Вашингтон 59 31 28 72
5 Коламбус 59 29 30 61
6 Айлендерс 55 23 32 54
7 Нью-Джерси 58 21 37 47
8 Филадельфия 57 18 39 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 58 40 18 85
2 Тампа-Бэй 57 37 20 80
3 Торонто 58 37 21 79
4 Бостон 58 35 23 75
5 Детройт 58 24 34 55
6 Оттава 57 21 36 47
7 Баффало 59 19 40 46
8 Монреаль 57 15 42 37
Центральный дивизион И В П О
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2 Сент-Луис 57 33 24 73
3 Миннесота 57 34 23 72
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 57 35 22 77
2 Лос-Анджелес 59 32 27 72
3 Вегас 60 32 28 68
4 Эдмонтон 58 31 27 66
5 Ванкувер 58 29 29 64
6 Анахайм 60 27 33 63
7 Сан-Хосе 57 25 32 57
8 Сиэтл 60 17 43 40
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12.03 03:00
Коламбус – Миннесота
 3 : 2 Б
12.03 03:00
Питтсбург – Вегас
 5 : 2
12.03 03:30
Айлендерс – Виннипег
 5 : 2
12.03 06:00
Ванкувер – Вашингтон
 - : -
12.03 20:30
Нэшвилл – Сент-Луис
 - : -
12.03 23:00
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И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 58 82
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 81
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 79
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Крис Крайдер

Крис Крайдер

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 58 38
Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

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И КН
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