Форвард «Вашингтона» Кузнецов сделал дубль в матче с «Ванкувером» за 43 секунды
Нападающий «Вашингтона» Кузнецов сделал дубль в матче с «Ванкувером» за 43 секунды
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».
Россиянин отличился спустя 5 минут и 34 секунды после начала первого периода.
43 секунды спустя Кузнецов сделал дубль, реализовав большинство. Отметим, что второй гол он забил, добив шайбу в пустые ворота после броска Александра Овечкина.
На счету Кузнецова 18 голов в сезоне-2021/22. Всего у россиянина 56 (18+38) очков в нынешнем сезоне.
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|1
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|12.03
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Коламбус – Миннесота
|3 : 2 Б
|12.03
|03:00
|
Питтсбург – Вегас
|5 : 2
|12.03
|03:30
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Айлендерс – Виннипег
|5 : 2
|12.03
|06:00
|
Ванкувер – Вашингтон
|- : -
|12.03
|20:30
|
Нэшвилл – Сент-Луис
|- : -
|12.03
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Каролина – Филадельфия
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|И
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|
Джонатан Юбердо
Флорида
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Леон Драйзайтль
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Остон Мэттьюс
Торонто
|55
|44
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|58
|38
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
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|КН
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Игорь Шестеркин
Рейнджерс
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Якоб Маркстрем
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