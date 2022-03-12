Форвард «Вашингтона» Кузнецов сделал дубль в матче с «Ванкувером» за 43 секунды

Нападающий «Вашингтона» Кузнецов сделал дубль в матче с «Ванкувером» за 43 секунды

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

Россиянин отличился спустя 5 минут и 34 секунды после начала первого периода.

43 секунды спустя Кузнецов сделал дубль, реализовав большинство. Отметим, что второй гол он забил, добив шайбу в пустые ворота после броска Александра Овечкина.

На счету Кузнецова 18 голов в сезоне-2021/22. Всего у россиянина 56 (18+38) очков в нынешнем сезоне.