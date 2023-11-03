Варламов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Айлендерс»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Айлендерс» (0:3).

Первой звездой встречи признан российский голкипер Семен Варламов. 35-летний россиянин отразил все 32 броска по воротам гостей.

Второй звездой стал форвард Брок Нельсон, который забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Замкнул тройку лучших форвард «Кэпиталз» Коннор Макмайкл.