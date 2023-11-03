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Сегодня, 05:23

Варламов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Айлендерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Семен Варламов и Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Айлендерс» (0:3).

Первой звездой встречи признан российский голкипер Семен Варламов. 35-летний россиянин отразил все 32 броска по воротам гостей.

Второй звездой стал форвард Брок Нельсон, который забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Замкнул тройку лучших форвард «Кэпиталз» Коннор Макмайкл.

Семен Варламов. «Вашингтон» дома проиграл «Айлендерс». Варламов отразил все 32 броска
Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
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«Вашингтон» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 9 7 2 14
2 Каролина 10 6 4 12
3 Нью-Джерси 8 5 3 11
4 Айлендерс 8 4 4 10
5 Вашингтон 8 4 4 9
6 Филадельфия 10 4 6 9
7 Коламбус 9 3 6 8
8 Питтсбург 9 3 6 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 8 1 17
2 Детройт 10 6 4 13
3 Монреаль 9 5 4 12
4 Торонто 9 5 4 11
5 Тампа-Бэй 9 4 5 11
6 Баффало 10 5 5 10
7 Флорида 8 4 4 9
8 Оттава 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 9 7 2 14
2 Даллас 8 6 2 13
3 Виннипег 9 4 5 10
4 Аризона 9 4 5 9
5 Нэшвилл 9 4 5 8
6 Миннесота 9 3 6 8
7 Сент-Луис 8 3 5 7
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 9 1 19
2 Ванкувер 9 6 3 13
3 Лос-Анджелес 9 5 4 12
4 Анахайм 10 6 4 12
5 Сиэтл 10 3 7 8
6 Эдмонтон 8 2 6 5
7 Калгари 10 2 8 5
8 Сан-Хосе 9 0 9 1
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3.11 02:00
Оттава – Лос-Анджелес
 - : -
3.11 02:00
Рейнджерс – Каролина
 - : -
3.11 02:00
Коламбус – Тампа-Бэй
 - : -
3.11 02:00
Детройт – Флорида
 - : -
3.11 02:00
Вашингтон – Айлендерс
- : -
3.11 02:00
Бостон – Торонто
 - : -
3.11 03:00
Миннесота – Нью-Джерси
 - : -
3.11 04:00
Эдмонтон – Даллас
 - : -
3.11 05:00
Сиэтл – Нэшвилл
 - : -
3.11 05:00
Вегас – Виннипег
 - : -
3.11 05:00
Аризона – Монреаль
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3.11 05:30
Сан-Хосе – Ванкувер
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Вратари (КН)
И О
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 8 18
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 9 16
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 9 15
И Г
Фрэнк Ватрано

Фрэнк Ватрано

Анахайм

 10 9
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 10 9
Теуво Терявяйнен

Теуво Терявяйнен

Каролина

 10 8
И КН
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 3 0.41
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 4 1.25
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

2 1.51
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