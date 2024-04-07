Варламов признан первой звездой матча с «Нэшвиллом»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (2:0).

35-летний россиянин отразил 41 бросок. Второй звездой признан защитник Ноа Добсон, забивший победный гол. Третья звезда — форвард Мэттью Барзал, который сделал результативную передачу.

В текущем сезоне Варламов провел 24 матча, трижды сыграв на ноль и отразив 91,6 процента бросков при коэффициенте надежности 2.84.