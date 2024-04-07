«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: видеообзор матча

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«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Сент-Луис» — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Шаркс» хет-трик оформил Уилльям Эклунд, у «блюзменов» отличились Джордан Кайру и Брэйден Шенн, Павел Бучневич сделал результативную передачу.

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