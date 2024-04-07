«Айлендерс» обыграли «Нэшвилл», Варламов отразил все 41 бросок

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Нэшвилл» со счетом 2:0.

Отличились Ноа Добсон и Кайл Палмьери, Александр Романов отметился результативной передачей, вратарь Семен Варламов отразил все 41 бросок и в третий раз за сезон сыграл на ноль.

После этого матча «Айлендерс» с 85 очками занимают седьмое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 92 очками — на седьмой строчке «Запада».