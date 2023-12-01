Варламов признан первой звездой матча «Айлендерс» с «Каролиной»

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:4 ОТ).

Голкипер отразил 39 из 43 бросков.

Второй звездой стал нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал, у которого один гол и три результативные передачи.

Третья звезда встречи — форвард «Каролины» Джордан Стаал, набравший 2 (1+1) очка.