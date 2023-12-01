2 очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Нэшвилл»

«Миннесота» на выезде переиграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Уайлд» одержали вторую победу подряд и прервали шестиматчевую победную серию «Предаторз».

Российский форвард Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Его признали третьей звездой встречи.

«Нэщвилл» с 22 очками идет на 9-м месте в Западной конференции. «Миннесота» идет на 13-й строчке — 18 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Миннесота» — 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)

Голы: Девар — 3 (Духайм, Росси), 6:08 — 0:1. Миддлтон — 4 (Фолиньо, Девар), 14:01 — 0:2. Капризов — 7 (бол., Зуккарелло, Сперджен), 14:32 — 0:3. Марун — 3 (Голигоски, Годро), 21:43 — 0:4. Девар — 4 (Капризов), 31:12 — 0:5. Пярссинен — 4 (Макдона, Евангелиста), 42:37 — 1:5. Девар — 5 (Леттьери, Богосян), 49:47 — 1:6.

Вратари: Сарос (Ланкинен, 21:43) — Густавссон.

Штраф: 17 — 17.

Броски: 27 (10+8+9) — 31 (13+8+10).

Наши: Тренин (15.11/0/0) — Капризов (17.33/1/+1).

1 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.