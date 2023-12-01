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Сегодня, 06:57

2 очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Нэшвилл»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кирилл Капризов (слева).
Фото USA Today Sports

«Миннесота» на выезде переиграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Уайлд» одержали вторую победу подряд и прервали шестиматчевую победную серию «Предаторз».

Российский форвард Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Его признали третьей звездой встречи.

«Нэщвилл» с 22 очками идет на 9-м месте в Западной конференции. «Миннесота» идет на 13-й строчке — 18 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Миннесота» — 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)

Голы: Девар — 3 (Духайм, Росси), 6:08 — 0:1. Миддлтон — 4 (Фолиньо, Девар), 14:01 — 0:2. Капризов — 7 (бол., Зуккарелло, Сперджен), 14:32 — 0:3. Марун — 3 (Голигоски, Годро), 21:43 — 0:4. Девар — 4 (Капризов), 31:12 — 0:5. Пярссинен — 4 (Макдона, Евангелиста), 42:37 — 1:5. Девар — 5 (Леттьери, Богосян), 49:47 — 1:6.

Вратари: Сарос (Ланкинен, 21:43) — Густавссон.

Штраф: 17 — 17.

Броски: 27 (10+8+9) — 31 (13+8+10).

Наши: Тренин (15.11/0/0) — Капризов (17.33/1/+1).

1 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нэшвилл Предаторз
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1 Рейнджерс 21 16 5 33
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3 Вашингтон 19 11 8 24
4 Айлендерс 22 9 13 24
5 Филадельфия 23 11 12 24
6 Нью-Джерси 21 11 10 23
7 Питтсбург 22 11 11 23
8 Коламбус 24 7 17 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 15 7 33
2 Флорида 23 14 9 30
3 Торонто 21 12 9 27
4 Детройт 22 12 10 27
5 Тампа-Бэй 24 10 14 25
6 Баффало 23 10 13 22
7 Монреаль 23 10 13 22
8 Оттава 17 8 9 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 21 15 6 30
2 Даллас 20 13 7 28
3 Виннипег 22 12 10 26
4 Сент-Луис 22 12 10 25
5 Аризона 21 10 11 22
6 Нэшвилл 22 11 11 22
7 Миннесота 21 7 14 18
8 Чикаго 21 7 14 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 23 14 9 32
2 Ванкувер 23 15 8 31
3 Лос-Анджелес 20 13 7 29
4 Сиэтл 24 8 16 22
5 Калгари 22 9 13 21
6 Эдмонтон 22 9 13 19
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8 Сан-Хосе 23 5 18 12
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Тампа-Бэй – Питтсбург
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1.12 03:00
Каролина – Айлендерс
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Бостон – Сан-Хосе
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