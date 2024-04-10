Варламов признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Рейнджерс»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Рейнджерс» (4:2).

Первой звездой стал российский голкипер хозяев Семен Варламов. 35-летний россиянин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку форвард «островитян» Бо Хорват, который забросил одну шайбу и сделавший одну голевую передачу.