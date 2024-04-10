Мэттьюс побил рекорд Овечкина XXI века

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс побил рекорд российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по голам за один регулярный чемпионат НХЛ в XXI веке.

10 апреля 26-летний американец забил одну шайбу в матче против «Нью-Джерси» (5:2). Теперь на его счету 66 голов в текущем регулярном чемпионате, что является лучшим показателем в НХЛ в XXI веке.

Предыдущим обладателем рекорда был россиянин Александр Овечкин, который в в сезоне-2007/08 забросил 65 шайб за сезон.

Всего на счету Мэттьюса теперь 104 (66+38) очка в 77 матчах.