"Ванкувер" выведет из обращения номера братьев Сединов в феврале 2020 года

"Ванкувер" на своем официальном сайте подтвердил, что выведет из обращения игровые номера братьев Даниэля и Хенрика Сединов. Церемония состоится в феврале 2020 года в рамках празднования 50-летия клуба. Точная дата будет объявлена позднее. Даниэль Седин выступал под 22-м номером, Хенрик Седин - под 33-м.

Оба шведа провели всю свою 17-летнюю карьеру в "Ванкувере". Хенрик Седин (33-й номер) стал лучшим бомбардиром (1070 очков) и ассистентом (830 передач) в истории клуба. Он также лидер по числу матчей – 1330 игр. Даниэль Седин (22-й номер) является лучшим снайпером в истории "Ванкувера" с 393 голами.

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