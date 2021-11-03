Гол Подколзина помог «Ванкуверу» переиграть «Рейнджерс»

«Ванкувер» выиграл у «Рейнджерс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Кэнакс» прервали свою трехматчевую серию поражений.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Валерий Подколзин. Для него этот гол стал вторым в сезоне.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и голевой передачей. Его признали второй звездой встречи. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 33 из 36 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Зибанежад — 2 (бол., Панарин, Фокс), 22:33 — 0:1. Панарин — 2 (бол., Фокс, Строум), 33:13 — 0:2. Миллер — 2 (Гарлэнд, Петтерссон), 41:29 — 1:2. Подколзин — 2 (Гарлэнд, Майерс), 45:19 — 2:2. Миллер — 3 (Хьюз), 62:22 — 3:2.

Вратари: Демко — Шестеркин.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 36 (8+14+10+4) — 22 (6+8+8+0).

Наши: Подколзин (7.04/3/+1) — Панарин (16.31/1/-2).

3 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.