«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Калгари»

«Калгари» проиграл «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу в овертайме забросил Мэтт Дюшен. Для «Предаторз» эта победа стала четвертой кряду.

«Калгари» идет на 2-м месте в Западной конференции. «Нэшвилл» располагается на 8-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Нэшвилл» — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Канин — 1 (Каррье, Джохансен), 10:11 — 0:1. Ткачак — 4 (бол., Монахэн, Линдхольм), 11:49 — 1:1. Форсберг — 4 (Дюшен, Гранлунд), 18:37 — 1:2. Шилингтон — 1 (Танев, Манджапане), 43:20 — 2:2. Дюшен — 3 (Гранлунд, Экхольм), 61:37 — 2:3.

Вратари: Маркстрем — Сарос.

Штраф: 9 — 17.

Броски: 40 (20+8+11+1) — 22 (9+5+7+1).

Наши: Задоров (13.32/0/0) — Тренин (14.56/0/0).

3 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.