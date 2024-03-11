«Ванкувер» потерял основного вратаря из-за травмы за месяц до начала плей-офф НХЛ

Голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко выбыл на неопределенный срок из-за повреждения, сообщает Daily FaceOff.

По информации источника, 28-летний американец пропустит несколько игр из-за проблем со здоровьем. Характер травмы не раскрывается.

В нынешнем сезоне вратарь сыграл 49 матчей, в которых одержал 34 победы.

«Ванкувер» занимает первое место в Западной конференции, набрав 91 очко в 66 матчах. 14 марта «Кэнакс» сыграют с «Колорадо».