«Ванкувер» потерял основного вратаря из-за травмы за месяц до начала плей-офф НХЛ
Голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко выбыл на неопределенный срок из-за повреждения, сообщает Daily FaceOff.
По информации источника, 28-летний американец пропустит несколько игр из-за проблем со здоровьем. Характер травмы не раскрывается.
В нынешнем сезоне вратарь сыграл 49 матчей, в которых одержал 34 победы.
«Ванкувер» занимает первое место в Западной конференции, набрав 91 очко в 66 матчах. 14 марта «Кэнакс» сыграют с «Колорадо».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|63
|41
|22
|86
|2
|Каролина
|64
|39
|25
|84
|3
|Филадельфия
|65
|33
|32
|74
|4
|Айлендерс
|63
|29
|34
|72
|5
|Вашингтон
|62
|30
|32
|69
|6
|Нью-Джерси
|64
|31
|33
|66
|7
|Питтсбург
|63
|28
|35
|64
|8
|Коламбус
|64
|22
|42
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|65
|44
|21
|92
|2
|Бостон
|66
|38
|28
|91
|3
|Торонто
|64
|37
|27
|82
|4
|Тампа-Бэй
|65
|34
|31
|74
|5
|Детройт
|64
|33
|31
|72
|6
|Баффало
|65
|30
|35
|65
|7
|Монреаль
|64
|24
|40
|58
|8
|Оттава
|62
|25
|37
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|66
|40
|26
|89
|2
|Виннипег
|63
|40
|23
|85
|3
|Колорадо
|65
|40
|25
|85
|4
|Нэшвилл
|66
|37
|29
|78
|5
|Миннесота
|65
|31
|34
|69
|6
|Сент-Луис
|64
|32
|32
|67
|7
|Аризона
|65
|26
|39
|57
|8
|Чикаго
|65
|17
|48
|39
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|66
|42
|24
|91
|2
|Эдмонтон
|63
|39
|24
|81
|3
|Лос-Анджелес
|63
|32
|31
|75
|4
|Вегас
|64
|34
|30
|75
|5
|Сиэтл
|63
|28
|35
|67
|6
|Калгари
|64
|31
|33
|67
|7
|Анахайм
|64
|23
|41
|49
|8
|Сан-Хосе
|63
|16
|47
|39
Результаты / календарь
1.03
2.03
3.03
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13.03
14.03
15.03
16.03
|11.03
|00:00
|
Каролина – Калгари
|7 : 2
|11.03
|01:00
|
Чикаго – Аризона
|7 : 4
|11.03
|03:00
|
Анахайм – Айлендерс
|1 : 6
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|65
|111
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|64
|107
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|103
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|63
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|65
|45
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|62
|45
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97
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