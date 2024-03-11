Форвард «Миннесоты» Хуснутдинов проспал совместный ужин с Капризовым

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс рассказал, что новичок «дикарей» Марат Хуснутдинов проспал совместный ужин со своим одноклубником Кириллом Капризовым.

«Хуснутдинов запланировал совместный ужин с соотечественником и партнером по команде — Кириллом Капризовым. Марат планировал поспать около часа, а в итоге проспал мероприятие», — приводит слова Хайнса журналист The Athletic Майкл Руссо.

28 февраля «Миннесота» объявила о подписании контракта с Хуснутдиновым. Соглашение с 21-летним форвардом рассчитано на 2 года.

В этом сезоне форвард набрал 20 (6+14) очков в 49 матчах за «Сочи» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. Хуснутдинов был выбран «Уайлд» под общим 37-м номером на драфте НХЛ-2020.

«Миннесота» находится на девятом месте в Западной конференции, набрав 69 очков в 65 матчах.