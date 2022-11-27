«Ванкувер» победил «Вегас», Кузьменко набрал два очка
«Ванкувер» в гостях обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1
В составе победителей два (1+1) очка набрал российский нападающий Андрей Кузьменко. Он продлил свою результативную серию до четырех матчей кряду. Всего в нынешнем сезоне Кузьменко набрал 18 (9+9) очков в 20 встречах.
Три очка набрал форвард «Касаток» Джей Ти Миллер, две результативные передачи у защитника Куинна Хьюза.
«Ванкувер» выиграл второй матч подряд, а «Вегас» уступил во второй игре кряду.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Ванкувер» — 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)
Голы: Бесер — 3 (бол., Экман-Ларссон, Гарлэнд), 9:22 — 0:1. Миллер — 11 (бол., Хьюз, Кузьменко), 18:57 — 0:2. Петтерссон — 11 (бол., Хьюз, Миллер), 31:33 — 0:3. Кузьменко — 9 (Оман, Джошуа), 33:19 — 0:4. Хорват — 16 (Миллер, Хегландер), 39:58 — 0:5. Маршессо — 8 (Смит, Теодор), 56:43 — 1:5.
Вратари: Томпсон — Мартин.
Штраф: 20 — 26.
Броски: 27 (7+7+13) — 35 (13+12+10).
Наши: — - Кузьменко (16.43/2/+1), Михеев (18.02/3/0).
27 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.
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