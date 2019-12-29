«Ванкувер» обыграл «Лос-Анджелес»

«Ванкувер» выиграл у «Лос-Анджелеса» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Джейк Виртанен, Тайлер Мотт и Элиас Петтерсон. У гостей забивали Анже Копитар и Тайлер Тоффоли.

«Ванкувер» набрал 44 очка и на данный момент занимает восьмое место на Западе. У «Лос-Анджелеса» 36 очков и последнее, 16-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Голы: Виртанен — 11, 10:22 — 1:0. Мотт — 2 (Петтерссон, Эдлер), 19:32 — 2:0. Копитар — 15 (Иафалло, Уокер), 31:52 — 2:1. Тоффоли — 10 (Копитар, Макдермид), 46:46 — 2:2. Петтерссон — 18 (Миллер, Бозер), 47:05 — 3:2.

Вратари: Маркстрем — Куик (58:16 — 59:39, 59:54).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 26 (10+7+9) — 51 (12+18+21).

Наши: — - Прохоркин (15.49/3/-1).

29 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.