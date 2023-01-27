«Ванкувер» объявил о продлении контракта с Кузьменко

Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Олвин объявил, что клуб договорился с российским нападающим Андреем Кузьменко о двухлетнем продлении контракта.

«Андрей — игрок, над подписанием которого мы очень много работали прошлым летом. В этом сезоне он отлично вписался в нашу атаку, отлично адаптировавшись к североамериканскому стилю игры. Его страсть и энтузиазм оказали положительное влияние на раздевалку и одноклубников, и мы рады наблюдать за ним. Он продолжит свою карьеру в «Ванкувер», — приводит пресс-служба клуба слова Олвина.

Средняя годовая зарплата 26-летнего россиянина составит 5,5 миллиона долларов.

Кузьменко проводит первый сезон в НХЛ. В 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 43 (21+22) очка.