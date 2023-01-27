«Ванкувер» объявил о продлении контракта с Кузьменко
Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Олвин объявил, что клуб договорился с российским нападающим Андреем Кузьменко о двухлетнем продлении контракта.
«Андрей — игрок, над подписанием которого мы очень много работали прошлым летом. В этом сезоне он отлично вписался в нашу атаку, отлично адаптировавшись к североамериканскому стилю игры. Его страсть и энтузиазм оказали положительное влияние на раздевалку и одноклубников, и мы рады наблюдать за ним. Он продолжит свою карьеру в «Ванкувер», — приводит пресс-служба клуба слова Олвина.
Средняя годовая зарплата 26-летнего россиянина составит 5,5 миллиона долларов.
Кузьменко проводит первый сезон в НХЛ. В 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 43 (21+22) очка.
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|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|50
|28
|22
|65
|2
|Виннипег
|49
|31
|18
|63
|3
|Колорадо
|46
|26
|20
|55
|4
|Миннесота
|46
|25
|21
|54
|5
|Нэшвилл
|47
|23
|24
|52
|6
|Сент-Луис
|48
|23
|25
|49
|7
|Аризона
|48
|15
|33
|35
|8
|Чикаго
|46
|14
|32
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|47
|28
|19
|61
|2
|Вегас
|49
|29
|20
|61
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Эдмонтон
|49
|27
|22
|58
|5
|Калгари
|48
|23
|25
|55
|6
|Ванкувер
|48
|19
|29
|41
|7
|Сан-Хосе
|49
|14
|35
|38
|8
|Анахайм
|48
|14
|34
|33
|27.01
|03:00
|
Вашингтон – Питтсбург
|- : -
|27.01
|03:00
|
Монреаль – Детройт
|- : -
|27.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|- : -
|27.01
|04:00
|
Виннипег – Баффало
|- : -
|27.01
|04:00
|
Нэшвилл – Нью-Джерси
|- : -
|27.01
|04:00
|
Миннесота – Филадельфия
|- : -
|27.01
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|- : -
|27.01
|05:00
|
Калгари – Чикаго
|- : -
|27.01
|05:00
|
Колорадо – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|89
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|73
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Давид Пастрняк
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|69
|И
|Г
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|40
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Давид Пастрняк
Бостон
|47
|37
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Джейсон Робертсон
Даллас
|50
|33
|И
|КН
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Линус Ульмарк
Бостон
|30
|1.82
|
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Торонто
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|2.15
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Даллас
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