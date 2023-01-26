«Ванкувер» и Кузьменко договорились о продлении контракта на 2 года

«Ванкувер» и российский нападающий Андрей Кузьменко договорились о продлении контракта на 2 года.

Как сообщает Эллиотт Фридман, зарплата игрока составит 5,5 миллиона евро в год.

26-летний форвард проводит первый сезон в НХЛ и делит четвертое место в списке лучших бомбардиров «Ванкувера» с защитником Куинном Хьюзом.

Кузьменко набрал 43 (21+22) очка при полезности «плюс 7» в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ.