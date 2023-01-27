Агент Кузьменко прокомментировал продление контракта с «Ванкувером»

Агент нападающего «Ванкувера» Андрея Кузьменко Дэн Мильштейн считает, что продление контракта позволит игроку в будущем иметь более выгодные условия при подписании нового соглашения.

«Мы с клубом вели диалог на протяжении нескольких месяцев, переговоры усилились последние две недели, общались по три-четыре раза каждый день. Нас интересовал только «контракт-мост» на два года для того, чтобы Андрей в 29 лет смог выбирать следующую команду, если потребуется, условия контракта и срок. Тем более что потолок зарплат через два года поднимется приблизительно на 15-20 процентов, у Андрея будет уже более 200 игр в НХЛ, поэтому он сможет выбирать то, что он захочет», — цитирут ТАСС Мильштейна.

26-летний россиянин проводит первый сезон в НХЛ. Он набрал 43 (21+22) очка в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ.