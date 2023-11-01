«Ванкувер» переиграл «Нэшвилл». Михеев и Кузьменко набрали по очку
«Ванкувер» выиграл у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Встреча прошла на льду «Роджерс Арены» в Ванкувере.
Российские нападающие «Кэнакс» Андрей Кузьменко и Илья Михеев отметились голевыми передачами.
«Ванкувер» с 13 очками идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Нэшвилл» занимает 9-е место — 8 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Нэшвилл» — 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Голы: Лафферти — 2 (Хьюз, Бовилье), 13:45 — 1:0. Сиссонс — 5 (Йоси, Фоуди), 16:10 — 1:1. Фаббро — 1 (Форсберг, О`Райлли), 16:40 — 1:2. Петтерссон — 3 (Хьюз, Михеев), 20:53 — 2:2. Петтерссон — 4 (бол., Кузьменко, Гронек), 36:38 — 3:2. Миллер — 5 (Босер, Хьюз), 44:11 — 4:2. Петтерссон — 5 (п.в., Бовилье, Майерс), 57:02 — 5:2.
Нереализованный буллит: Фоуди (Н), 1:22 (Вратарь).
Вратари: Демко — Ланкинен (56:30 — 57:02).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 27 (10+6+11) — 26 (9+9+8).
Наши: Кузьменко (13.38/1/-1), Михеев (16.20/1/+1) — Тренин (16.22/0/+1).
1 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|9
|7
|2
|14
|2
|Каролина
|10
|6
|4
|12
|3
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|11
|4
|Айлендерс
|8
|4
|4
|10
|5
|Вашингтон
|8
|4
|4
|9
|6
|Филадельфия
|9
|4
|5
|9
|7
|Коламбус
|9
|3
|6
|8
|8
|Питтсбург
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|17
|2
|Детройт
|10
|6
|4
|13
|3
|Монреаль
|9
|5
|4
|12
|4
|Торонто
|9
|5
|4
|11
|5
|Тампа-Бэй
|9
|4
|5
|11
|6
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|7
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|8
|Баффало
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|8
|6
|2
|12
|2
|Даллас
|7
|5
|2
|11
|3
|Виннипег
|9
|4
|5
|10
|4
|Нэшвилл
|8
|4
|4
|8
|5
|Аризона
|8
|4
|4
|8
|6
|Миннесота
|9
|3
|6
|8
|7
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|9
|1
|19
|2
|Лос-Анджелес
|9
|5
|4
|12
|3
|Ванкувер
|8
|5
|3
|11
|4
|Анахайм
|9
|5
|4
|10
|5
|Сиэтл
|10
|3
|7
|8
|6
|Эдмонтон
|8
|2
|6
|5
|7
|Калгари
|9
|2
|7
|5
|8
|Сан-Хосе
|9
|0
|9
|1
|1.11
|03:00
|
Торонто – Лос-Анджелес
|1 : 4
|1.11
|05:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|5 : 2
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|8
|18
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|9
|15
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|10
|15
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|10
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|9
|9
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|10
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|4
|1.25
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|2
|1.51