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НХЛ: «Калгари» — «Даллас», «Колорадо» — «Сент-Луис». Расписание матчей 2 ноября

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Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

2 ноября, четверг

2.00 (мск). «Филадельфия» — «Баффало»

2.00. «Калгари» — «Даллас»

2.00. «Колорадо» — «Сент-Луис»

2.00. «Анахайм» — «Аризона»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Хоккей
НХЛ
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«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
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Барабанов пропустит 4-6 недель из-за перелома пальца
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 9 7 2 14
2 Каролина 10 6 4 12
3 Нью-Джерси 8 5 3 11
4 Айлендерс 8 4 4 10
5 Вашингтон 8 4 4 9
6 Филадельфия 9 4 5 9
7 Коламбус 9 3 6 8
8 Питтсбург 9 3 6 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 8 1 17
2 Детройт 10 6 4 13
3 Монреаль 9 5 4 12
4 Торонто 9 5 4 11
5 Тампа-Бэй 9 4 5 11
6 Флорида 8 4 4 9
7 Оттава 8 4 4 8
8 Баффало 9 4 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 8 6 2 12
2 Даллас 7 5 2 11
3 Виннипег 9 4 5 10
4 Аризона 8 4 4 8
5 Нэшвилл 9 4 5 8
6 Миннесота 9 3 6 8
7 Сент-Луис 7 3 4 7
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 9 1 19
2 Ванкувер 9 6 3 13
3 Лос-Анджелес 9 5 4 12
4 Анахайм 9 5 4 10
5 Сиэтл 10 3 7 8
6 Эдмонтон 8 2 6 5
7 Калгари 9 2 7 5
8 Сан-Хосе 9 0 9 1
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31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
1.11 03:00
Торонто – Лос-Анджелес
 1 : 4
1.11 05:00
Ванкувер – Нэшвилл
 5 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 8 18
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 9 16
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 9 15
И Г
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 10 9
Фрэнк Ватрано

Фрэнк Ватрано

Анахайм

 9 9
Теуво Терявяйнен

Теуво Терявяйнен

Каролина

 10 8
И КН
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 3 0.41
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 4 1.25
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

2 1.51
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