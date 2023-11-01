Защитника «Бостона» Макэвоя дисквалифицировали на 4 матча за удар плечом в челюсть игрока «Флориды»

Защитник «Бостона» Чарли Макэвой получил 4-х матчевую дисквалификацию по итогам матча с «Флоридой» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

В третьем периоде 25-летний американец ударил плечом в лицо защитника «Флориды» Оливера Экмана-Ларссона. За это нарушение Макэвоя удалили до конца игры.

В текущем сезоне Макэвой набрал 8 (2+6) очков в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он выступает за «Бостон» с 2017 года.