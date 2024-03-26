Два очка Копитара помогли «Лос-Анджелесу» победить «Ванкувер»

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У гостей отличились Кевин Фиала, Блэйк Лизотт и Анже Копитар. Копитар также сделал результативную передачу.

У хозяев забили Сэм Лафферти и Брок Бесер.

«Ванкувер» лидирует в таблице Западной конференции НХЛ с 98 очками в 72 матчах. «Лос-Анджелес» идет на седьмой строчке с 87 очками в 71 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Фиала — 24 (Дюбуа, Арвидссон), 7:01 — 0:1. Лафферти — 12 (Коул), 12:50 — 1:1. Лизотт — 6 (Спенс, Копитар), 36:29 — 1:2. Копитар — 24 (Кемпе, Байфилд), 38:20 — 1:3. Босер — 37 (Хьюз, Миллер), 57:07 — 2:3.

Вратари: Десмит — Тэлбот.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 23 (9+7+7) — 19 (6+9+4).

Наши: Задоров (18.39/1/0), Михеев (13.58/1/-1), Подколзин (12.01/1/+1) — Гавриков (20.22/2/-1).

26 марта. Ванкувер. Rogers Arena. 18870 зрителей.